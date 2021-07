Inferno di fuoco e fumo in un'abitazione, danni pesantissimi e quartiere sotto choc

Più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato per ore. Quasi certamente - ma sopralluoghi e verifiche sono ancora in corso - l'immobile verrà dichiarato inagibile

Inferno di fuoco e fumo in un'abitazione di via Giacomo Dei Medici a Favara. Sotto choc l'intero quartiere che s'è riversato in strada anche per cercare di capire quali effettivamente fossero i rischi per tutte le residenze circostanti.

A quanto pare, prima che le fiamme avvolgessero sia il primo piano - che era abitato - che il secondo, ancora in fase di costruzione, qualcuno è riuscito a tirar via la bombola del gas che, di fatto, avrebbe rappresentato un ulteriore rischio.

Sono accorse più squadre dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale s'è occupata della circolazione stradale che, inevitabilmente, è andata in tilt.

Non è chiaro, non ancora almeno, cosa abbia fatto scattare la scintilla iniziale dello spaventoso rogo che ha distrutto ogni cosa. Sul posto, al lavoro per fare chiarezza, anche i carabinieri della tenenza cittadina.

I pompieri del comando provinciale di Agrigento sono ancora al lavoro. Lo stabile, quasi sicuramente, verrà dichiarato - ma è necessario attendere l'ultimazione di sopralluoghi e verifiche - inagibile.