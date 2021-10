Scoppia un incendio nella camera da letto di una pensionata: 88enne muore a San Leone

I pompieri hanno spento e messo in sicurezza l'abitazione, accertando che le fiamme sono divampate in camera da letto. I carabinieri si sono occupati di avvisare la Procura della Repubblica sulla tragedia registratasi a San Leone e di avviare le indagini

Scoppia l'incendio nella camera da letto di un'abitazione di via Senatore Canonica a San Leone e una pensionata di 88 anni, Maria Teresa Siracusa, perde la vita. La tragedia si è verificata verosimilmente alle prime luci dell'alba. Il fumo è stato notato, mentre fuoriusciva da una finestra, in mattinata e subito è scattato l'allame.

L'anziana è stata trovata in soggiorno, vicino ad una finestra. Sicuramente la donna ha provato a mettersi in salvo, aprendo l'imposta per fare uscire il fumo. Forse è caduta, forse ha perso i sensi proprio a causa delle esalazioni di fumo ed è deceduta. Scattato l'allarme, in via Senatore Canonica si sono precipitate più squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e un'autoambulanza del 118. Per la pensionata non c'è stato nulla da fare purtroppo.

I pompieri hanno spento e messo in sicurezza l'abitazione, accertando che le fiamme sono divampate in camera da letto. Forse l'anziana dormiva ed è stata svegliata dal fumo. Forse si era appena alzata. Nessuno potrà mai dirlo con certezza categorica. I carabinieri si sono occupati di avvisare la Procura della Repubblica sulla tragedia registratasi a San Leone. Fino a tarda mattinata erano in corso i rilievi per stabilire, con precisione, cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale del rogo.

(Aggiornato alle ore 13,30)