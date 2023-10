Ad accorgersi del fumo e dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno chiamato il 112. All'interno della casa viveva un anziano che è stato soccorso dai pompieri e dal 118 ed è stato portato in ospedale per una leggera intossicazione da fumo.

Paura a Licata per un incendio divampato all'interno di un appartamento di via Cacici, traversa di corso Umberto. Il rogo si è sviluppato a causa del malfunzionamento della caldaia.

Paura in un appartamento in via Cacici, scoppia incendio per una caldaia: salvato anziano