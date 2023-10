Corto circuito fa scoppiare incendio in un'abitazione: tratti in salvo due ottantenni

Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incendio scoppiato a Palma di Montechiaro, al primo e al secondo piano di un'abitazione di via Tukory.

Tutto sarebbe partito probabilmente da un corto circuito, come accertato dai vigili del fuoco del Comando di Licata, che sono corsi sul posto traendo in salvo - fortunatamente incolume - la coppia che viveva in quell'abitazione, due ottantenni. Le fiamme si sono propagate rapidamente e avrebbero danneggiato pesantemente l'abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.