L'incendio abitazione causato dalla stufa, madre e figlio ancora in prognosi riservata

Sono ancora in prognosi riservata sulla vita – ricoverati rispettivamente alla Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e al “Cannizzaro” di Catania – madre e figlio che giovedì sera sono rimasti gravemente ustionati ed intossicati a causa dell’incendio scoppiato nella loro abitazione. Ad Aragona, inevitabilmente, e non soltanto fra familiari e conoscenti, cresce la preoccupazione per i due congiunti.

L’incendio, nell’abitazione di via Maggiordomo, è scoppiato a causa di una stufa messa troppo vicina al divano. Madre e figlio, di 93 e 53 anni, sono stati salvati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, di fatto, li hanno trascinati fuori dalla residenza. E i pompieri si sono adoperati anche nella rianimazione. Subito sono stati portati all'ospedale di Agrigento dove i medici del pronto soccorso hanno appurato la gravità dell'intossicazione da fumo. Madre e figlio avevano provato a mettersi in salvo, ma il fumo dentro le mura di casa era troppo e hanno rischiato di restare imprigionati.