Caltabellotta, scatta la raccolta fondi per aiutare la famiglia di allevatori che ha perso 189 capi di bestiame

Al via la raccolta fondi per aiutare la famiglia di allevatori che ha perso 189 capi di bestiame a causa dell’incendio che ha duramente colpito Caltabellotta nei giorni scorsi. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà on line sulla piattaforma GoFundMe, dedicata appunto alla raccolta di denaro per scopi beneficiScatta la solidarietà online. La campagna ha ricevuto una grossa adesione: finora sono stati raccolti quasi 5.500 euro raccolti grazie a 150 donazioni.

“La famiglia Marsala - racconta Paolo sulla piattaforma GoFundMe, dove ha lanciato la raccolta fondi - è stata protagonista di un brutto avvenimento: un incendio che ha colpito il paese di Caltabellotta causando ingenti danni tra i quali la perdita di 189 capi di bestiame, comprese diverse pecore gravide. Questa famiglia da generazioni vive di pastorizia. Il durissimo lavoro dei pascoli li ha resi un'eccellenza, i loro prodotti caseari hanno condotto molti turisti in un viaggio sensoriale, capace di trasmettere la vera essenza della Sicilia, quella fatta da persone che lavorano sodo e valorizzano il territorio.

Non lasciamoli soli, non lasciamo che tutto si fermi a quella brutta notte del 18 luglio, in cui il fuoco ha non soltanto ucciso il bestiame ma, con esso, anche la possibilità di portare avanti un lavoro di generazioni. Questa raccolta fondi - conclude - è più di una semplice campagna: è un abbraccio virtuale che unisce anime generose per sostenere Paolo e la sua famiglia nel ricostruire i suoi sogni”.

Chiunque può contribuire cliccando qui