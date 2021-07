Raid vandalico, bruciati indumenti donati alla Caritas e danneggiata una finestra

Danno fuoco agli indumenti donati alla Caritas di Ribera, posti nelle scatole di cartone davanti alla sede dell’associazione in via Ospedale. Le fiamme hanno bruciato i capi di abbigliamento offerti e lasciati dai cittadini davanti al portone d’ingresso in ferro e hanno danneggiato pure la finestra in legno del sodalizio.

L’incendio, avvertito prontamente per il fumo da un venditore ambulante - si legge sul quotidiano La Sicilia - è stato spento dagli operatori del corpo forestale del distaccamento di Ribera che sono intervenuti con un’autobotte. Sul posto, una via centrale e trafficata, traversa della via Verga, sono arrivati pure i carabinieri della locale tenenza, gli agenti della polizia municipale e i dirigenti dell’associazione.

In cenere gli indumenti raccolti negli scatoloni e danneggiata la finestra attigua al portone d’ingresso.

Si cerca di capire adesso come si siano sprigionate le fiamme. L’associazione, da decenni, svolge attività di volontariato e assistenza sociale ad extracomunitari e famiglie locali indigenti.