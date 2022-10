"Incendia matassa di rame per rubarla e dà fuoco al bosco della Valle", condannato 25enne

Condanna ridotta in appello a un anno e 6 mesi di reclusione per il venticinquenne Salvatore Camilleri accusato di avere provocato l'incendio di un bosco, nel cuore della Valle dei Templi, nel tentativo di rubare una matassa di rame. La stessa pena, in uno stralcio separato del processo, era stata inflitta a Jonathan Paino, 31 anni, arrestato insieme a lui nel 2017.

La polizia ricevette la segnalazione della presenza di un uomo ustionato, nei pressi dell’ingresso del tempio di Giunone, che chiedeva aiuto. Paino aveva delle lesioni al viso e sulle braccia. Insieme a lui c’era Camilleri che lo stava aiutando. Contemporaneamente gli agenti hanno notato che il vicino boschetto della forestale stava prendendo fuoco e non è stato difficile mettere in correlazione i due episodi.

Gli agenti sono andati sul posto e hanno notato una matassa di cavi in gomma contenenti rame risultata poi rubata. L’origine delle fiamme proveniva da là ed erano già stati incendiati diversi alberi e tratti di macchia mediterannea. Accanto alla matassa incandescente, rimossa poi da una ditta specializzata, c’era anche un accendino. Paino, interrogato poco dopo dagli agenti, ha sostanzialmente ammesso i fatti dicendo che stava tentando di estrarre i cavi di rame dalla matassa insieme a Camilleri e, per questo, l’avevano incendiata utilizzando della benzina e perdendo poi il controllo delle fiamme.

In primo grado Paino è stato condannato a un anno e 6 mesi e Camilleri, che ha alle spalle anche diversi precedenti, a 5 anni per le accuse di ricettazione e incendio. I giudici della Corte di appello, ai quali si è rivolto il difensore, l'avvocato Fabio Inglima, hanno ridotto la pena, per Camilleri, rideterminandola in un anno e sei mesi di reclusione, dopo avere riqualificato le accuse in incendio boschivo doloso.