Brucia il bosco ai piedi della cattedrale di San Gerlando, abitanti della Bibbirrìa in allarme

Brucia il bosco ai piedi della cattedrale di San Gerlando. Alla Bibbirria, da ore ormai, sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di fronteggiare l'esteso fronte di fuoco.

Le fiamme hanno, inevitabilmente, allarmato i residenti del centro storico di Agrigento. A rendere difficili le operazioni di spegnimento del rogo è il vento. Ma i pompieri, per prima cosa hanno cercato, e continuano a farlo, d'evitare che le fiamme si avvicinassero ad alcune delle case più prospicienti all'area boschiva. L'allarme però fra gli agrigentini rimane.

Non ci sono certezze investigative, naturalmente, ma non è escluso che il rogo possa anche avere una matrice dolosa. Praticamente come la maggior parte degli incendi che divampano anche in questo periodo dell'anno.