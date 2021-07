La provincia va a fuoco, ingenti danni al bosco di monte Cavallo

E' stata ancora una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco in provincia di Agrigento a causa di un alto numero di roghi sviluppatisi a causa delle condizioni meteo "propizie" e della paglia secca. In molte zone della città il cielo è apparso grigio a causa del fumo.

L'incendio di maggiori dimensioni ha riguardato e sta ancora riguardando, l'area boschiva di monte Cavallo, tra Cianciana e Sant'Angelo Muxaro. Sul posto lavorano gli uomini del Corpo Forestale. I danni al patrimonio arboreo sarebbero ingenti. La colonna di fumo era visibile da Sciacca.