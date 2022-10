A fuoco l’auto di un impiegato, trovate tracce di liquido infiammabile: nessun dubbio sul dolo

Un altro incendio d’auto, questa volta a danno di un impiegato licatese di 40 anni. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del rogo dato che sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Liquido che gli autori del gesto hanno utilizzato per cospargere il paraurti anteriore del mezzo per poi innescare l’incendio.

Il fatto è avvenuto in via Torquato Tasso. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato lo stesso impiegato che, affacciandosi alla finestra durante la notte, ha visto le fiamme che stavano divorando la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata mentre saranno gli agenti del commissariato locale ad occuparsi delle indagini.