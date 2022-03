Brucia l'auto a Gpl di un pensionato: momenti di panico nella zona del campo sportivo

Paura in via Toniolo per l'incendio di un'automobile alimentata a Gpl di proprietà di un pensionato. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ha evitato conseguenze che, in caso di esplosione del serbatoio di gas, sarebbero potute essere gravi.

L'auto, una Renault 21 è andata parzialmente distrutta dalle fiamme, ad allertare i soccorsi è stato lo stesso proprietario che dopo aver provato invano di avviare il mezzo, aveva notato il fumo sprigionarsi dal vano motore. Il pensionato ha cercato di arginare l'incendio con un estintore nell'attesa che nella trafficata arteria del quartiere Esseneto arrivassero i pompieri.

Pochi dubbi sull'origine del rogo che sarebbe dunque da attribuire ad un corto circuito.