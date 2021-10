Prende fuoco l'auto di una casalinga, si indaga sulle possibili cause

I carabinieri della Tenenza di Favara stanno indagando sulle cause di un'incendio che, nella giornata di ieri, ha distrutto l'auto di una casalinga quarantenne residente in via Antonello da Messina, nel centro del paese.

Il mezzo sarebbe stato pesantemente danneggiato dalle fiamme, la cui origine è appunto in fase di determinazione. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto arginando l'incendio.