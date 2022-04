A fuoco l’auto di ex assessore, è stato un avvertimento?

Notte di Fuoco a Licata dove l’auto dell’ex assessore ai lavori pubblici Antonio Pira è stata divorata dalle fiamme andando completamente distrutta. I vigili del fuoco, accorsi in viale Caduti in Guerra, nella località balneare della Playa, sono subito accorsi per domare il rogo ma non è stato possibile salvare il veicolo, una Fiat Cinquecento X.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della compagnia di Licata intervenuti sul posto: adesso si cercherà di capire con esattezza la natura del rogo che potrebbe essere doloso. In particolare si cercherà di capire se esiste un collegamento con le continue denunce che l’ex assessore era solito fare attraverso i canali social. Al momento nessuna pista viene esclusa e nel frattempo è stata formalizzata denuncia contro ignoti.