"Ha dato fuoco all'auto di un avvocato per 400 euro", un arresto

In carcere anche chi avrebbe commissionato il reato, per cause ancora in fase di accertamento

A distanza di oltre un mese, indivuduati e arrestati altri soggetti che si ritengono coinvolti nel danneggiamento realizzato ai danni di un avvocato del foro di Caltanissetta avvenuto il 18 gennaio dello scorso anno.

Le fiamme, di natura dolosa, distrussero l'auto dell'avvocato e un altro mezzo della famiglia, danneggiando anche una tettoia in legno sotto cui erano conservati. Il 17 giugno, per questi e altri fatti, era stati arrestati diversi soggetti, tra cui il canicattinese Vincenzo Li Calzi, ritenuto l’esecutore materiale del rogo in concorso però con un'altra persona finora rimasta ignota. Almeno fino ad ogg, quando i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip dell Tribunale di Caltanissetta nei confronti di due persone.

Si tratta di Valentina Garretta, 29 anni di Canicattì con precedenti di polizia giudiziaria. Secondo le indagini è lei ad aver materialmente dato fuoco all'auto, dopo diversi tentativi. Li Calzi, in particolare, secondo gli inquirenti era alla guida dell'auto utilizzata per raggiungere il luogo dell'incendio, che è stata immortalata in un distributore di benzina di Serradifalco mentre riempiva una tanica di benzina che, si ipotizza, è stata usata per il rogo.

A commissionare l'incendio a Garretta, secondo le indagini, sarebbe stato Martin Marisus Vasile, 29enne bracciante agricolo residente a Canicattì, anche lui in carcere. Per far commettere il reato avrebbe speso 400 euro.

"Le ragioni alla base delle condotte violente operate nei confronti dell’avvocato - dice una nota dei carabinieri - appaiono ancora sconosciute, sebbene adesso i contorni della vicenda risultino più dettagliati. Le indagini proseguiranno al fine di fare chiarezza sugli aspetti non definiti della vicenda".