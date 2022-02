Brucia l'auto di un ausilio del traffico, aperta un'inchiesta

Brucia l’autovettura, una Mercedes classe C, di un ausiliario del traffico del Comune di Canicattì. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Sandro Pertini, angolo via Giudice Saetta. Scattato l’allarme, sul posto, durante la notte, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della locale compagnia. Ai primi, idranti alla mano, è toccato il compito di salvare il salvabile.

La Mercedes classe C è stata però pesantemente danneggiata dalle alte fiamme. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per provare a stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Le cause non sono chiare, ieri si parla di “matrice ancora in corso d’accertamento”. Appare scontato – anche se non vi sono conferme istituzionali al riguardo – che i carabinieri ascolteranno l’ausiliario del traffico del Comune di Canicattì per capire se, di recente, abbia avuto dissapori, discussioni o liti con qualcuno. O per motivi di lavoro, oppure per motivi personali. Fitto – anzi categorico – il riserbo dei militari dell’Arma che non hanno lasciato trapelare neanche la più piccola indiscrezione.