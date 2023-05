Incendio in appartamento, vigili del fuoco salgono sul balcone con la scala mobile: due persone intossicate

A Monserrato un incendio ha danneggiato un appartamento all’ultimo piano di un complesso residenziale. Due persone sono rimaste intossicate ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno utilizzato una scala mobile per salire sul balcone dell’appartamento e accedere all’interno. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza per prestare le prime cure ai due intossicati.

Attimi di paura per quello che poteva essere un rogo con conseguenze ben più gravi. Ad innescare la scintilla, da una prima sommaria indagine, sarebbe stata la combustione di alcuni vestiti che erano stato poggiati su una stufa. All’interno dell’appartamento c’erano anche delle bombole di gas che rischiavano di esplodere ma che sono state subito messe in sicurezza. Uno dei due residenti è stato trasportato in barella ed è stato necessario l'utilizzo delle bombole di ossigeno.