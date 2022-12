Incendio in centro storico, a fuoco un appartamento ma il proprietario è in carcere

A Canicattì, in via Varese, un appartamento è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento che risulta essere disabitato in quanto il proprietario si trova attualmente in carcere.

Nessuna persona è rimasta ferita e il rogo è stato subito domato dai vigili del fuoco del distaccamento locale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Canicattì e i tecnici dell’Enel per effettuare un controllo e cercare di capire cosa abbia innescato la scintilla. Durante le operazioni di verifica è stata accertata la presenza di un allaccio abusivo per non pagare l’energia elettrica.