Incendio al parcheggio pluripiano, Codacons: "Le nostre denunce inascoltate, intervenga la Procura"

"Da 2 anni ed oltre segnaliamo le anomalie gestionali e strutturali del parcheggio pluripiano comunale di via Pietro Nenni: siamo certi che la struttura ha tutti i certificati di prevenzione incendi e che gli impianti non sono stati manomessi dopo le certificazioni?".

A chiederselo, con una nota, dopo l'incendio scoppiato ieri sera nella struttura comunale è il responsabile del dipartimento trasparenza Enti locali Giuseppe Di Rosa.

"Da 2 anni ed oltre - dice segnaliamo le anomalie gestionali e strutturali del parcheggio pluripiano comunale di via Pietro Nenni, da oltre 2 anni l’amministrazione ha mostrato il peggio di se nella gestione di un bene comunale che invece di portare beneficio economico e di servizi alla città, è stato invece abbandonato al suo destino. Il problema ad Agrigento come sempre però non è solo la macchina amministrativa del comune che fa acqua da tutte le parti, dove sono i controllori?".

Di Rosa, in particolare, si chiede se "questo parcheggio al piano terra utilizzato dal comune, ha i requisiti e le autorizzazioni per essere utilizzato come

parcheggio ed autorimessa del comune oltre che come parcheggio pubblico. Adesso - conclude - sembra chiaro che la procura debba aprire un'inchiesta".