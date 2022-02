Incendio nella notte devasta abitazione, due le persone rimaste ferite

L'edificio è stato avvolto dalle fiamme per cause in fase di accertamento, sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco

Un vasto incendio ha interessato un'abitazione nella serata di ieri in corso Serrovira, a Licata. All'interno della casa risiedevano due cittadini extracomunitari, che sono stati tratti in salvo e portati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del Comando di Licata e del Comando centrale. Non è stata ancora resa nota l'origine del rogo.