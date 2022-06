Incendiato il cancello d'ingresso di un'abitazione estiva: pensionata nel mirino?

Difficile, anche se non impossibile, pensare ad un raid vandalico. Sembrerebbe avere le caratteristiche del danneggiamento mirato quanto è avvenuto a San Leone, ai danni di una pensionata sessantaseienne. Dell’attività investigativa, già in corso, si sta occupando la polizia che, appunto, al momento, nulla sembra escludere e nemmeno privilegiare.

Qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – ha incendiato il cancello esterno dell’abitazione estiva dell’agrigentina. Le fiamme hanno danneggiato anche la serratura, oltre che l’intera struttura. Stando a quanto è emerso ieri, il fuoco si sarebbe auto estinto e non vi sarebbe stato intervento dei pompieri. A fare la scoperta è stata la sessantaseienne quando si è recata, come saltuariamente fa, nella sua abitazione estiva, in una traversa del viale Dei Pini a San Leone.

La donna ha formalizzato, per danneggiamento, una denuncia a carico di ignoti. E lo ha fatto recandosi alla caserma “Anghelone” della polizia di Stato, dove ha, appunto, sede l’ufficio Denunce della Questura. Appare scontato, anche se non vi sono conferme istituzionali, che alla pensionata sia stato chiesto se possa avere o meno dei sospetti o se, di recente, abbia avuto dei problemi o dei dissidi con qualcuno. Non trapela, ed è inevitabile che sia così, nessuna indiscrezione al riguardo. I poliziotti della sezione Volanti – come sempre avviene in questo genere di casi, ma non soltanto – hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti nella zona. Anche su questo “fronte” non trapelano indiscrezioni investigative.

Le indagini, secondo quanto è emerso ieri, vengono portate avanti su un fronte di trecentosessanta gradi, senza nulla escludere, né nulla privilegiare. Potrebbe essersi trattato, anche se appare improbabile, di un raid vandalico. Ma anche di un danneggiamento mirato. Spetterà all’attività investigativa dei poliziotti stabilire, laddove sia possibile, cosa sia effettivamente accaduto nella traversa del noto e trafficato viale Dei Giardini di San Leone. Ma servirà, anche questo appare inevitabile, del tempo. Non è escluso che la sessantaseienne possa tornare ad essere riascoltata dagli investigatori, così come non è detto che i poliziotti possano anche già aver sentito eventuali abitanti della strada sanleonina dove si è registrato il danneggiamento del cancello d’ingresso di una abitazione estiva.