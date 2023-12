In fiamme il furgone di un ambulante pregiudicato: indagano i carabinieri

Sono ancora in corso di quantificazione i danni riportati da un furgone Daily Iveco danneggiato e dato alle fiamme nella notte del 9 dicembre a Ravanusa.

Le fiamme hanno raggiunto il mezzo, intestato a due persone, padre e figlio, entrambi venditori ambulanti e tutti e due già noti alle forze dell'ordine.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e sono in corso le indagini per comprendere quanto avvenuto. Il mezzo, infatti, era parcheggiato sulla strada, in una zona che è coperta da servizi di videosorveglianza privati. I militari, che stanno curando le indagini, acquisiranno verosimilmente le immagini registrate per trovare indizi utili a risalire agli autori del gesto.

Il furgone non era assicurato per l'incendio.