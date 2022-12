Incendiata la saracinesca del garage di un pensionato, nessun dubbio sul dolo: sequestrata la bottiglia

Il proprietario dell'abitazione, un pensionato di 66 anni, non era a Licata, ma fuori sede con la propria famiglia. Qualcuno, durante una delle scorse notti, ha incendiato la saracinesca del suo garage in via Russo. Nessun dubbio sul fatto che s'è trattato di un'intimidazione anche perché è stata ritrovata e sequestrata la bottiglia di plastica, parzialmente bruciata, con all'interno benzina. Del caso si sta occupando la polizia.

A richiedere l'intervento degli agenti del commissariato cittadino è stato un licatese, residente nella zona. L'uomo aveva notato la saracinesca del garage annerita dalle fiamme e, nel dubbio, aveva appunto chiamato. I poliziotti ci hanno messo una manciata di minuti a ritrovare la bottiglia di plastica, appunto parzialmente bruciata, con all'interno tracce di benzina. Bottiglia che è stata, naturalmente, sequestrata e che, adesso, verrà sottoposta agli accertamenti di rito.

Il danno non è stato quantificato e non è chiaro - anche perché appunto il proprietario dell'immobile è fuori sede - se il danneggiamento è coperto, o meno, da assicurazione. E' stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento e il sostituto di turno ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

Nessun dubbio, appunto, sul fatto che s'è trattata di una intimidazione. Il licatese pensionato, proprietario dell'immobile, verrà, inevitabilmente, ascoltato dai poliziotti non appena rientrerà in città. Intanto, i poliziotti hanno verificato se nell'area sono presenti o meno impianti di videosorveglianza. Una verifica che rientra, di fatto, nei primi passi di routine investigativa.