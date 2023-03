Incendiata la saracinesca del garage di un pensionato, avviata l'inchiesta sull'avvertimento

Non un incendio auto, ma fiamme appiccate alla saracinesca del garage di un pensionato ottantenne. Con il passare delle ore - contrariamente a quanto riferito in primissima battuta (si era parlato di un rogo di auto ndr.) -, è chiaro cosa è accaduto, durante la notte, in via La Marmora, nel quartiere Oltreponte di Licata. E si tratta - senza ombra di dubbio - di un avvertimento.

L'Sos - per l'incendio - è stato raccolto all'una della notte. Sono accorsi i pompieri del distaccamento cittadino e gli agenti del commissariato. Qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, ha incendiato la saracinesca del garage di proprietà del pensionato licatese. Le fiamme non sono entrate all'interno del magazzino e quindi non hanno, appunto, attinto l'auto. Sono stati però inceneriti tutti i cavi elettrici e della telefonia.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno, già nottetempo, avviato le indagini per cercare di capire in quale contesto sia maturato quello che ha, appunto, le caratteristiche dell'avvertimento. Davanti la saracinesca è stato rinvenuto - e proprio per questo motivo non vi sono dubbi sulla natura dolosa - un contenitore di plastica completamente sciolto. Un contenitore che verosimilmente conteneva benzina.

(Aggiornato alle ore 10,23)