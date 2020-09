Vandali scatenati incendiano il mastello: danni al portone di pensionati

Incendiano un mastello, che conteneva pannolini, e le fiamme aggrediscono e danneggiano anche il portone d’ingresso dell’abitazione di una coppia di pensionati ultra ottantenni. E’ accaduto alle 23,30 circa di lunedì, in via Musco a San Giovanni Gemini. Inizialmente era stato anche richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Un “Sos” poi rientrato perché il rogo è stato domato con dei secchi d’acqua. In via Musco, per ore ed ore, hanno lavorato i carabinieri, coordinati dal comando compagnia di Cammarata.

Nessun dubbio sul dolo. Ma non è stato – e anche questo sembra essere certo – un gesto per intimidire o minacciare, quanto piuttosto un vero e proprio raid vandalico. Un raid che ha però creato paura, disagio e danni ai pensionati proprietari del mastello, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, e dell’abitazione. Il contenitore di plastica era stato lasciato praticamente davanti al portone e la fiammata iniziale ha annerito il portone di ingresso e una parte del prospetto. I carabinieri hanno subito, già durante la notte, avviato le indagini per cercare di identificare i ragazzacci che hanno messo a segno il raid. Non è escluso che possa già avvenire nelle prossime ore.