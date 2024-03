"Incendia l'auto sequestrata e poi ne denuncia il furto": nei guai figlio e padre

Voleva verosimilmente - non ci sono altre "chiavi" di lettura - sbarazzarsene. Quell'auto, sottoposta a sequestro amministrativo, era all'improvviso diventata troppo "ingombrante". Secondo l'accusa, formalizzata a suo carico dai poliziotti del commissariato cittadino, ha incendiato la vettura, distruggendola. Poi - ritenendo, ma in maniera sbagliata, che i poliziotti non ne sarebbero mai venuti a capo - ha denunciato il furto.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Giuseppe Scimè, acquisita quella denuncia di furto della macchina sequestrata sono riusciti a ricostruire, grazie ad una meticolosa attività investigativa, come sarebbero andati i fatti. Sia il diciottenne canicattinese che il padre sono finiti nei guai. Il primo è stato deferito alla procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un provvedimento penale e simulazione di reato. Il genitore, invece, è stato denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro. Il padre, di fatto, è finito nei guai perché era il materiale custode del veicolo.

Tutto è accaduto - ed è proprio in quel rione che l'attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì si è concentrata - nella zona del Villaggino.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.