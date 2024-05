"Ha incendiato l'auto di una casalinga": denunciato disoccupato 34enne

Danneggiamento. È per questa ipotesi di reato che è stato denunciato alla procura un trentaquattrenne agrigentino. Si tratta del presunto autore dell'incendio appiccato, nei giorni scorsi, alla Lancia Y utilizzata da una casalinga di 41 anni. Una utilitaria che era stata lasciata posteggiata in via Graceffo e che è stata, di fatto, devastata dalle fiamme.

A formalizzare la denuncia a carico del trentaquattrenne sono stati i carabinieri. Già durante la notte del rogo, nella zona dello stadio Esseneto di Agrigento, sono intervenuti proprio i militari dell'Arma. A quanto pare, il disoccupato - presunto autore del falò - sarebbe stato ritrovato nelle vicinanze della sua abitazione dopo che avrebbe appiccato la scintilla iniziale.

Le bocche degli investigatori sono rigorosamente serrate e non trapelano indiscrezioni sul perché, né come le fiamme sono state appiccate.

