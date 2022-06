L’emergenza

Incendi in città e in periferia, caldo e vento alimentano le fiamme: la stagione “infuocata” entra nel vivo in anticipo

Il fumo si è alzato itra Villaggio Mosè e San Leone, ma anche in centro storico, in contrada Fondacazzo e tra Maddalusa e Villaseta. Non è stato facile domare i roghi che, a causa delle alte temperature di questi giorni ma anche dei piromani, scaturiscono con estrema facilità. In azione anche i canadair