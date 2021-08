Emergenza incendi, arrivano i rinforzi anche in provincia: in azione operai forestali

Sono già operativi dal giorno di Ferragosto, 25 operai forestali dell’Arma, giuntid a varie regioni d’Italia, su disposizione del comando generale dell’Arma, per rinforzare le fila dei carabinieri di Sicilia e per profondere un ulteriore sforzo volto ad arginare il preoccupante fenomeno degli incendi, in sinergia e d’intesa con la Protezione civile dell’Isola ed il corpo Forestale regionale.

Il personale di rinforzo si occuperà prevalentemente di attività di bonifica ed opererà a fianco delle stazioni territoriali dell’Arma e dei carabinieri Forestali dei tre centri Anticrimine Natura di Palermo, Agrigento e Catania, reparti specializzati nelle attività di repressione di ogni forma di aggressione all’ambiente e alla biodiversità. Questa collaborazione è frutto della stretta intesa dell’Arma dei carabinieri con la Regione Siciliana e in particolare con l’assessorato al Territorio e Ambiente che hanno, da subito, accolto e sostenuto le unità specializzate dell’Arma.

I comandi provinciali carabinieri dell’isola, sul piano operativo e di contrasto al fenomeno degli incendi verificatisi in questo periodo estivo, hanno sviluppato, nei mesi di luglio e agosto, un’intensa attività di prevenzionee pattugliamento del territorio, abbinata a quella investigativa che ha consentito di deferire complessivamente all’autorità giudiziaria, ad oggi, 20 persone ritenute responsabili di aver cagionato incendi di varia natura sul territorio regionale. Fra questi, lo scorso 8 agosto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cammarata hanno arrestato, poiché colto in flagranza di reato mentre stava appiccando un incendio in un'area boschiva, un pensionato.