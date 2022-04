Ancora fiamme nella notte a Licata, rogo "divora" una Bmw: indagini in corso

Non c'è pace a Licata sul fronte degli incendi. Dopo il "raid" che nella giornata di ieri ha visto il moltiplicarsi di roghi ai danni dei contenitori dei rifiuti e, anche, delle palme di piazza Della Vittoria, nella notte appena trascorsa a prendere fuoco (per cause ancora in fase di accertamento) è stata una Bmw che si trovava parcheggiata in via Campobello.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30 e i vigili del fuoco hanno lavorato sul posto per circa un'ora prima di riuscire a domare le fiamme. Delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato di Licata.