Case minacciate dalle fiamme e famiglie evacuate: è inferno di fuoco in provincia

Sono ore di alta tensione tra Agrigento e Favara per due vasti incendi che, alimentati dalla paglia secca e dalle temperature estreme, hanno minacciato anche l'incolumità di persone e abitazioni.

il primo rogo, già circoscritto, si è sviluppato in serata nella zona alta di via Madonna delle Rocche, al Quadrivio Spinasanta. Cinque le famiglie che sono state sgomberate dai vigili del fuoco per evitare pericoli, ma la situazione sarebbe rientrata.

Le squadre sono ancora al lavoro in modo intenso invece tra contrada Mosella e il territorio di Favara per un enorme rogo che ha già divorato una vasta distesa di sterpaglie, alberi e arbusti. Le fiamme stanno puntando verso una zona abitata e per questo o vigili del fuoco del distaccamento di Villaseta hanno chiesto rinforzi.

(articolo in aggiornamento)