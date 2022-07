Incendi estivi senza sosta, vigili del fuoco impegnati anche di notte per salvare alcuni esercizi commerciali

Lavoro incessante per i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che questa notte sono intervenuti nella zona della variante Foggia per spegnere un incendio di vaste proporzioni che ha minacciato gli edifici in cui insistono diverse attività commerciali. Il rogo ha sviluppato una colonna di fumo e fiamme visibili a parecchi chilometri di distanza.

L’ennesimo rogo estivo nella città termale che ha rischiato di provocare danni ad alcune attività artigianali se non ci fosse stato l’intervento provvidenziale dei pompieri che hanno lavorato per alcune ore scongiurando il pericolo.

La città di Sciacca continua ad essere colpita dagli incendi estivi spesso generati dalla mano scellerata dei piromani e favoriti dalle alte temperature di questo periodo