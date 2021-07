Incendi, troppi ritardi nelle manutenzioni: Conalpa e SalviAmo i boschi presentano esposto

Le associazioni di tutela ambientale Conalpa e Salviamo i boschi hanno presentato un esposto alle procure di Agrigento e Sciacca sui numerosi roghi che in questi mesi hanno divorato ettari ed ettari di boschi e macchia mediterranea anche in provincia di Agrigento.

Conaipa, infatti, attraverso il proprio presidente Domenico Bruno, evidenzia che già a giugno aveva svolto attività di sensibilizzazione istituzionale affinchè si predisponessero interventi di prevenzione e repressione, attraverso il pattugliamento delle aree sensibili e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte innanzitutto degli enti pubblici.

"A parte il Parco Archeologico della Valle dei Templi - dice una nota - tutti gli altri enti pubblici hanno ripulito poco o niente e con una certa approssimazione, come ha fatto l’Anas e la Provincia Regionale di Agrigento, lasciando le erbe tagliate mista a spazzatura sulle scarpate delle strade. Mai - continua Bruno - si era assistito alla distruzione quasi completa di boschi come quelli di Monte Cavallo a Cianciana, Matarana a Siculana, Mendolito ad Agrigento, Galluzzo a Licata e le aree boschive di Caltabellotta e Sambuca di Sicilia".

Bruno, inoltre, ricorda l'impegno del giudice, oggi beato, Rosario Livatino, contro gli incendi boschivi. "In quegli anni - conclude - non c’erano tutti questi incendi boschivi e le fiamme si spegnevano a terra con i flabelli e le piccole autobotti della Forestale montati sulle campagnole. Oggi malgrado i canadair, droni, foto trappole ecc, che comportano un grande dispendio di soldi pubblici, non si riesce ad avere il controllo della grave situazione. Serve un impegno quotidiano e fare memoria perché, forse, qualcuno ha già dimenticato".