Notte di fuoco tra le campagne: boschetto incenerito, danneggiato gravemente un ovile

Per diverse ore, dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 luglio, fino alle prime ore dell’alba, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno dovuto lavorare incessantemente nella campagne tra Licata e Palma di Montechiaro dove, a causa delle alte temperature, si sono sviluppati diversi incendi, alcuni anche di notevole entità.

Durante la notte, in contrada Montesole, le fiamme hanno incenerito un boschetto. Sul posto anche gli uomini del corpo forestale. Tutti hanno faticato non poco per avere ragione sulle fiamme.

Ed ancora altri interventi sulla strada statale 115 dove si sono sviluppati altri incendi che hanno investito diversi alberi. Infine, alle prime luci dell’alba, un ultimo intervento in un ovile che è stato gravemente danneggiato da un altro incendio. Gli animali che si trovavano all’interno rischiavano di finire carbonizzati ma per fortuna sono stati tutti salvati.