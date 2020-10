Interrogazione parlamentare di Attiva Sicilia su Di Pisa: "Non può fare il commissario"

Chiarimenti in ordine al conferimento dell'incarico di commissario straordinario a già magistrato Girolamo Di Pisa sono stati chiesti alla Regione Siciliana dai parlamentari di "Attiva Sicilia" Mangiacavallo, Foti, Pagana, Palmeri e Tancredi.

In particolare i parlamentari contestano come "la normativa attualmente in vigore non consentirebbe di attribuire incarichi di governo negli enti e società controllate da pubbliche amministrazioni a coloro che sono già titolari di pensione e collocati in quiescenza. Questo perché percepirebbero, oltre l'indennità di carica, anche il trattamento pensionistico. Secondo i parlamentari, in applicazione della norma, sarebbe possibile solo attribuire un incarico, gratuito, per una durata massima dello stesso di un anno.