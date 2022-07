Istituto case popolari, arriva il commissario: sarà Antonino Costanzo

Dopo il provvedimento di azzeramento dei vertici dello Iacp di Agrigento (in applicazione di una legge regionale) arriva un commissario per la guida dell'istituto agrigentino.

La Regione, pochi giorni fa, infatti, applicando una legge del maggio scorso, la quale prevede che "gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l’esercizio delle funzioni dell’anno in cui e? rilevata la sanzione", ha provveduto a proclamare la decadenza del cda dell'Istituto.

Una decisione che, pare, abbia lasciato molto perplessi gli ex componenti del Cda, in considerazione del fatto che se la Regione contesta la mancata approvazione di due bilanci (il rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2021 e il rendiconto generale 2020), in realtà l'istituto aveva una situazione burocratica molto più complessa di quanto disegnato dall'Assessorato, con numerosi bilanci risalenti a prima dell'insediamento del consiglio d'amministrazione che avevano necessità di essere approvati. Un lavoro che è stato quindi interrotto prima del tempo, applicando tra l'altro una norma inedita ed estremamente restrittiva.

Così è possibile, pare, che gli stessi nei prossimi giorni potrebbero prendere una posizione pubblica.

A guidare lo Iacp in questa fase commissariale sarà Antonio Costanzo, funzionario direttivo in servizio al Dipartimento delle infrastrutture: avrà l'incarico di adottare i rendiconti e attivare le. procedure per la ricostituzione dell'organismo di amministrazione ormai decaduto.