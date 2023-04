Porto Empedocle e la sua nuova stazione marittima, ambienti raffinati e architettura green a disposizione dei passeggeri

Da oggi Porto Empedocle ha il suo terminal passeggeri, una stazione marittima moderna e confortevole che consentirà ai fruitori del porto, di poter attendere l'imbarco in ambienti architettonici di prestigio. Autorità e cittadini hanno festeggiato insieme l'inaugurazione dell'imponete edificio lungo circa 40 metri e che nei due livelli, ospiterà anche gli uffici della polizia di Stato. Si tratta di un progetto di architettura eco-sostenibile, che rende energeticamente autonoma la struttura sia internamente che esternamente con il grande parcheggio coperto e che, grazie ai pannelli fotovoltaici di ultima generazione, producono la corrente elettrica necessaria anche per le colonnine di ricarica per le auto. Il terminal di Porto Empedocle, è la quinta stazione marittima inaugurata, in cinque anni, dall'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale.