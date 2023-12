Ospedale San Giovanni di Dio: ecco la nuova risonanza magnetica, ma i tempi di attesa rimangono lunghi

L'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si dota di una moderna risonanza magnetica. Si tratta dell'ultima evoluzione della strumentazione diagnostica, definita ad alto campo, che grazie ad un potente magnete scansiona con immagini ad alta definizione il corpo umano consentendo agli specialisti di diagnosticare tutte quelle patologie che difficilmente sono individuabili con le altre apparecchiature. In mattinata i vertici aziendali, unitamente al commissario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia e dell'equipe di specialisti che utilizzeranno la risonanza magnetica, si sono dati appuntamento al nosocomio di contrada Consolida per l'inaugurazione ufficiale. Mezzi efficaci e moderni che, se da un lato offrono il vantaggio ai pazienti di avvalersi anche ad Agrigento di un polo di diagnostica pubblica efficiente, dall'altro non riescono comunque a ridurre le liste di attesa che rimangono lunghe.