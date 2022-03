Cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico, ecco come cambierà il traffico

Venerdì 18 marzo alle 10,30, al teatro Pirandello, si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 alla presenza di tutto il corpo accademico e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il sindaco, con apposita ordinanza, ha predisposto un piano della viabilità che entrerà in vigore alle 7 del mattino fino a cessato bisogno.

In via Atenea, nel tratto compreso tra le piazze Gallo e Pirandello, sarà interdetto il traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e delle autovetture che trasportano le autorità che parteciperanno alla cerimonia. Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati.

Tutti coloro che provengono da piazza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone, dovranno transitare per la via Amendola.

In piazza Pirandello verranno istituti il divieto di circolazione e di sosta con rimozione ad eccezione delle autorità che potranno transitare e parcheggiare nei posti a loro riservati.

I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni potranno transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle vie interessate.

A discrezione del Comando di Polizia Locale potranno essere consentite deroghe e modifiche al provvedimento, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione o alla sosta che verranno ritenute necessarie.