Inaugurato il nuovo antiquarium di "Vito Soldano", il Comune non era invitato: è polemica

E' polemica istituzionale a Canicattì dopo l'inaugurazione da parte del Parco archeologico della Valle dei templi del nuovo antiquarium del sito archeologico di "Vito Soldano".

Come riporta stamattina La Sicilia, infatti, alla cerimonia di ieri non vi era traccia dell'amministrazione comunale. Questo però solo perchè, ha spiegato uno stizzito sindaco Vincenzo Corbo alla stampa, nessuno è stato invitato dai padroni di casa.

Una dimenticanza nelle procedure del cerimoniale? In realtà da quanto risulta il sindaco è stato più volte contattato, ma non avrebbe risposto alle telefonate fatte dallo stesso direttore del Parco per invitarlo all'iniziativa a cui erano presenti, va evidenziato, le autorità civili e militari.