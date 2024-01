In giro per San Leone in sella allo scooter e con un coltello a scatto nel borsello: denunciato 19enne

Non si è fermato all'Alt imposto, per quello che avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale, in piazzale Giglia a San Leone. Inseguito da una pattuglia della sezione Volanti della Questura, il diciannovenne agrigentino - in sella ad un ciclomotore Gilera Runner - è stato quasi subito bloccato in via Delle Peonie. Sottoposto a perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso - nascosto in un borsello - di un coltellaccio a scatto con una lama di 10 centimetri.

E' per l'ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere che il diciannovenne - negli scorsi giorni - è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. I poliziotti hanno anche elevato due contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e posto sotto fermo amministrativo il ciclomotore, 50 di cilindrata.

Il coltellaccio, di complessivi 20 centimetri, è stato naturalmente posto sotto sequestro.