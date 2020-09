Imprenditori di Canicattì uccisi nelle campagne di Caltanissetta: fermato un 22enne

C'è un fermo - ed è stato già convalidato - per il duplice omicidio, avvenuto nella tarda serata del 14 giugno, di contrada Deliella a Caltanissetta. Ad essere uccisi, 3 mesi e mezzo fa, furono gli imprenditori di Canicattì: Filippo La Monaca, di 74 anni, il cui cadavere semicarbonizzato venne ritrovato sotto un'autovettura anch'essa bruciata, e il fratello Calogero La Monaca di 76 anni.

All’esito di complessa e prolungata attività investigativa, all'alba di sabato, la Procura della Repubblica di Caltanissetta e i carabinieri del nucleo Investigativo hanno fatto scattare il fermo - in quanto indiziato di delitto - di un ventiduenne romeno, incensurato. Già sabato, il giovane è stato portato alla casa circondariale nissena. Ieri, il gip del tribunale di Caltanissetta ha convalidato il fermo, disponendo per l’indagato la custodia cautelare in carcere.