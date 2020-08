Imprenditore dona un sanificatore, macchina utilizzata anche per la Nasa

Una macchina con tecnologia Nasa, denominata "activa pure", la stessa che viene utilizzata sulle navicelle spaziali e che consente agli astronauti di operare in ambienti sanificati, è stata donata al poliambulatorio di Lampedusa e consegnata al direttore della struttura, Francesco Cascio, da Nicola Marveggio della Nicmaitalia, distributore ufficiale della innovativa tecnologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marveggio, è un imprenditore innamorato di Lampedusa e ci lavora da oltre un ventennio oltre che per la Nicmaitalia, anche per il gruppo Calandra Resort e Porthotel Calandra. "Questa tecnologia - ha spiegato - viene direttamente dalla Nasa. Funziona sanificando ambienti e superfici, anche in presenza di persone nei locali. Ha una garanzia di 10 anni e può funzionare 24 ore su 24. Inoltre, è stata certificata dal ministero della Salute. In Europa sono diversi i presidi sanitari che hanno optato per la nostra tecnologia e la utilizzano già da tempo ospedali come il Sacco e il Cardarelli, solo per citare alcuni".