Importunano una donna in via Atenea e scoppia la rissa: accorre la polizia

Importunano una donna - con apprezzamenti, fischi e tentativi di abbordaggio – lungo la via Atenea. La giovane, incontrando due conoscenti più grandi, racconta di quel gruppetto di agrigentini che, a quanto pare, la stavano perseguitando e i due uomini, senza perdere un solo secondo, prendono le difese della ragazza. Al gruppetto – composto da cinque giovanissimi, forse addirittura minorenni, - i due hanno chiesto di lasciare in pace la giovane e di togliersi di torno. Inviti che non sono stati affatto graditi, tant’è che non soltanto hanno risposto a tono, ma hanno alzato il livello di concitazione. E’ scoppiata – tutto è accaduto martedì sera - la baruffa: una vera e propria rissa che non è passata inosservata, anche per via del trambusto che s’è registrato, a quanti vivono nelle traverse della via Atenea o a quanti lavorano in zona.

E’ stato subito composto il numero unico d’emergenza: il 112 e in via Atenea è giunta una pattuglia della sezione Volanti della Questura e, in via precauzionale, anche un’autoambulanza del 118. Nessuno dei coinvolti nel tafferuglio – nonostante sia stato caratterizzato da spintoni, cazzotti e pedate – è rimasto ferito e nessuno s’è pertanto recato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Già al sentire la sirena della polizia, gli esagitati si sono immediatamente calmati. I poliziotti delle Volanti hanno preso atto dell’accaduto e hanno invitato tutti i coinvolti, qualora interessati, a formalizzare querela di parte. Cosa che non è accaduto e che, probabilmente, non accadrà mai. A quanto pare, qualcuno si sarebbe anche già scusato – anche con gli esercenti commerciali della zona di via Atenea - per l’accaduto. (*CR*)