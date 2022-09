Impiegata di call center e rappresentante trovano le auto destavate: avviate indagini

Prima un graffio sul lato passeggero della sua Fiat 500L. Due giorni dopo, un altro graffio. E poco meno di una settimana dopo, la carrozzeria, fra sportelli e portellone posteriore, è stata tutta quasi completamente danneggiata. Sempre con un oggetto appuntito. Ha tutte le caratteristiche di un raid mirato quello di cui è stata vittima la trentatreenne impiegata in un call center che aveva lasciato l’utilitaria posteggiata in via Togliatti. Ma non è stato il solo.

Perché un altro danneggiamento è stato denunciato, sempre nei giorni scorsi, al commissariato di polizia di Canicattì. A fare notare i tanti graffi sulla carrozzeria – tetto, parafanghi, paraurti, portellone, portiere e cofano - della sua Huyndai Tucson di proprietà del quarantenne canicattinese è stato il lavaggista.

L’uomo, che è solito posteggiare la vettura in piazza Macaluso, non ha idea se tutti quei graffi siano o meno riconducibili ai ragazzini che giocano per strada. Per lavoro si sposta, del resto, fra le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e quindi il danneggiamento potrebbe essere avvenuto ovunque.