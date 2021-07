Impianto per il trattamento dell'umido a Montallegro, rinviata la conferenza di servizi

La riunione si svolgerà il prossimo 8 settembre. A chiederlo è stata la ditta "Catanzaro" che intende realizzare l'opera. Il differimento conclusivo dell'incontro servirà a valutare la richiesta di integrazioni, da parte dei vigili del fuoco, per la valutazione di conformità

Bisognerà attendere il prossimo 8 settembre per conoscere l'esito della conferenza dei servizi che riguarda la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici a Montallegro che sta facendo tanto discutere in quest'ultimo periodo.

Si tratta di un'opera della "Catanzaro Costruzioni". E' stata proprio la stessa ditta a chiedere il rinvio della riunione. Il responsabile del procedimento ha disposto, infatti, il differimento dell'incontro conclusivo della Conferenza dei servizi per consentire il riscontro alla richiesta di integrazioni, da parte dei vigili del fuoco di Agrigento, per la valutazione di conformità antincendio del progetto.

Già nel corso delle precedenti sedute sono emerse le posizioni assunte dai vari operatori ed amministrazioni coinvolte, tra cui quella nettamente contraria espressa dal Comune di Montallegro - con il commissario straordinario, Raffaele Zarbo e gli ingegneri Battaglia e Maniscalco - sia per la sussistenza di vincoli paesaggistici insuperabili, sia per il mancato rispetto della distanza di 3 km tra l’area del progetto e il centro abitato. Quest'ultimo aspetto è previsto dall’art. 17 comma 3 della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e dall’allegato IX al D.P.R.S. n. 10/2017, come ampiamente dedotto dallo studio legale dell’avvocato Girolamo Rubino che assiste l’ente.

Appuntamento dunque all'8 settembre per conoscere gli ulteriori risvolti di questa complessa vicenda di primario interesse, soprattutto per i territori coinvolti dalla realizzazione del progetto.