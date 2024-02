Impianti sportivi incompiuti: fra i 24 del 2022 due sono nell'Agrigentino

Ci sono anche i campi di Cianciana e il centro ippico di Casteltermini fra i 24 impianti sportivi incompiuti della Sicilia. I numeri sono stati raccolti dal giornalista Gerardo Graziola dell'agenzia Radiocor sono stati resi noti - e riportati oggi dal quotidiano La Sicilia - dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma in occasione della presentazione del "Rapporto Sport 2023". I dati sono stati raccolti dall'anagrafe delle opere incompiute, aggiornata al 2022, pubblicata sul sito del ministero delle Infrastrutture. "Probabilmente - è stato scritto - in un anno la situazione sarà migliorata". L'elenco del 2022 comprende però - fra le incompiute - i campi di Cianciana per i quali venivano dati come necessari 250 mila euro per ultimarli e il centro ippico di Casteltermini per cui servivano 371mila euro.