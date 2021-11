Gestione dei rifiuti da conglomerati cementizi errata, denunciati i titolari di due impianti

I titolari di due impianti di produzione di conglomerati cementizi sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica, dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento che hanno effettuato, con il supporto del personale dell’Arpa, una raffica di ispezioni e controlli proprio a carico di diversi impianti di questo genere.

Nei due impianti, dove sono scattate le denunce, sono state riscontrare irregolarità in materia di gestione dei rifiuti derivati dalla lavorazione dei conglomerati. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per circa 2 mila euro per la mancanza dei registri di carico e scarico dei rifiuti.