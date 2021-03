Impennata di casi Covid: Porto Empedocle diventa zona rossa, proroga per Palma

Dopo l'appello del sindaco Ida Carmina, arriva l'ufficialità: Porto Empedocle diventa zona rossa. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, firmata su richiesta del primo cittadino Ida Carmina e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid.

Le misure restrittive scatteranno da giovedì primo aprile e resteranno in vigore per due settimane, fino a mercoledì 14. Decisa la proroga, in un secondo momento, anche, per Palma. Le prescrizioni, che sarebbero scadute alla mezzanotte, restano in vigore fino al 6 aprile.