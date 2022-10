Impazzisce il distributore di carburante e decine e decine di auto fanno il pieno gratis: gli automobilisti ora rischiano una denuncia

La colonnina self-service di carburante impazzisce e decine e decine di autovetture fanno il pieno gratis. Tutti agrigentini che, adesso, però, se identificati, rischiano una denuncia alla Procura della Repubblica.

E’ accaduto tutto nella serata di mercoledì a San Leone. All’improvviso, dopo che un’automobilista aveva inserito le banconote e stava mettendo benzina, il distributore – era in modalità self-service - non s’è più fermato. A causa di un improvviso guasto, continuava ad erogare carburante. Sono stati tanti, fra chi doveva effettivamente far benzina e si stava recando al distributore e chi invece è stato allertato dal passa parola, gli automobilisti che si sono incolonnati e, festanti, hanno fatto tutti il pieno. Naturalmente a gratis appunto, visto che l’impianto di distribuzione era in tilt. Ad un certo punto, però, il proprietario è stato allertato e subito è accorso per bloccare la distribuzione abusiva della colonnina. Sono stati anche chiamati i carabinieri. E a San Leone sono sopraggiunte le pattuglie del nucleo Operativo e Radiomobile.

Il titolare dell’impianto di carburante ha quantificato in circa 5 mila euro la benzina e il gasolio forniti senza alcun freno da parte della colonnina impazzita. Ieri, l’imprenditore doveva formalizzare una apposita denuncia. E’ certo però che tutti gli automobilisti che non si presenteranno nel frattempo per onorare la spesa di carburante, rischiano di finire nei guai. I militari dell’Arma hanno già verificato la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante, posto a presidio del distributore di carburante. E ieri sono stati appunto acquisiti i filmati relativi alla fascia oraria d’interesse della serata di mercoledì. Gli automobilisti che credevano di essere incappati in un piacevole regalo della sorte, se identificati appunto, rischiano di essere denunciati alla Procura per appropriazione indebita in qualche caso o per furto in altri. Servirà, verosimilmente, qualche giorno per capire se e quanti saranno i deferiti.